Een omstander is maandagmiddag gewond geraakt bij een overval op de Gall & Gall op het Buikslotermeerplein in Amsterdam-Noord. De man werd in zijn arm gestoken.

Twee mannen overvielen de slijterij rond 13.00 uur. Ze bedreigden het personeel met een steekwapen. Volgens een getuige zou het om een machete gaan.

Een omstander die de overval opmerkte, werd vervolgens in zijn arm gestoken of gesneden. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. De twee daders gingen er zonder buit vandoor.

Kort na de overval heeft de politie twee verdachten aangehouden in een kelderbox aan Het Laagt.