De politie, brandweerwagens en ambulances zijn zaterdag uitgerukt om een man uit het water te halen in Amsterdam-Zuid. Het gebeurde rond 14.45 uur bij de Amstelkade.

Hij was volgens een woordvoerder van de brandweer in het water gevallen bij de Amstelkade. Vervolgens kwam hij niet meer zelf op de kant, omdat de kade op die plek vrij hoog is.

"We zijn met wat meer brandweerwagens gekomen, omdat we niet wisten welke brandweerwagen het meest geschikt was", vertelt de woordvoerder. "Uitendelijk hebben we hem bij de steiger van het Okura Hotel uit het water kunnen halen." Op foto's is te zien dat er ook brandweerduikers werden ingezet.

De man wordt voor de zekerheid ter plaatse onderzocht door ambulancepersoneel. De brandweer is inmiddels vertrokken.