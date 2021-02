Bij een filiaal van een pizzaketen aan de Dotterbloemstraat in het Amsterdamse stadsdeel Noord heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een explosie plaatsgevonden. Rond 0.55 uur ontplofte daar een vuurwerkprojectiel. De politie is op zoek naar getuigen.

Rond 1.00 uur kwamen de meldingen over de explosie binnen. Toen agenten ter plaatse kwamen, troffen zij bij het pizzarestaurant duidelijke schade aan kozijnen en ramen aan.

Getuigen die de recherche kort na het incident sprak, zeiden dat kort na de knal een scooter, brommer of motorscooter door de Weegbreestraat in Noord - om de hoek van het pand waarbij de explosie plaatsvond - zou zijn gereden.

De politie hoopt in contact te komen met andere getuigen die deze scooter gezien hebben. Vanwege de avondklok heeft een passerende scooter vermoedelijk eerder de aandacht getrokken. Ook omwonenden die iets hebben gezien van de explosie of wat daaraan vooraf is gegaan, worden verzocht contact op te nemen met de recherche.