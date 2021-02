Het kunstwerk De Dokwerker van Kamp Seedorf, vlak bij het Muiderpoortstation in Amsterdam-Oost, is beschadigd door een overgeplakte poster. Het lijkt erop dat de poster doelbewust over het kunstwerk, dat symbool staat voor de Februaristaking in de Tweede Wereldoorlog, heen is geplakt.

De Februaristaking, volgende week tachtig jaar geleden, was in Europa het enige massale en openlijke verzet tegen de Jodenvervolging door de nazi's. Het kunstwerk van Kamp Seedorf staat sinds begin februari op een grote muur afgebeeld op de hoek van de Celebesstraat en de Insulindeweg en is een opdracht van het Comité Herdenking Februaristaking 1941.

"Wij betreuren het ten zeerste dat een partij iets over een kunstzinnig statement met zo'n inhoudelijke betekenis heen plakt. Wellicht betreft het hier een misverstand, zonder kwade opzet", zegt Jaïr Stranders, een van de voorzitters van het Comité, in een reactie aan AT5.

"Kamp Seedorf heeft een prachtig en monumentaal werk gemaakt, dat bovendien op een locatie is geplaatst met een historische betekenis: het Muiderpoortstation, waar tijdens de oorlog tienduizenden Nederlandse Joden op transport werden gezet en bijna allemaal niet terugkeerden."

ProRail, de eigenaar van de muur waar het kunstwerk opstaat, liet begin deze maand weten enthousiast te zijn over het initiatief. "We zijn echt onder de indruk en zien gelukkig ook positieve reacties van omwonenden. Wij willen dit als ProRail dus ook graag op deze muur laten staan."