In het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis (AVL) in Amsterdam krijgen 154 kankerpatiënten zaterdag het coronavaccin van Moderna toegediend.

De vaccinaties zijn onderdeel van een studie van meerdere ziekenhuis die onderzoek doen naar de werkzaamheid van het coronavaccin bij kankerpatiënten die chemotherapie, immuuntherapie of een combinatie van beide ondergaan. Patiënten met sommige vormen van kanker lopen een groter risico op een ernstiger verloop van een infectie met het coronavirus dan mensen zonder kanker.

Het is volgens het AVL de eerste keer dat patiënten met deze ziekte worden meegenomen in een vaccinstudie. "Dus daar weten we heel weinig over. We hopen natuurlijk dat de uitkomst zal zijn dat patiënten even goed beschermd zijn als mensen zonder kanker", zegt internist-oncoloog John Haanen.

De deelnemers aan het onderzoek moeten daarvoor in totaal vier keer naar het ziekenhuis komen: voor de eerste inenting, vier weken later voor de tweede prik en dan nog vier weken en zes maanden na de tweede vaccinatie.

Het ziekenhuis gaat daarna de aanmaak van antilichamen in het bloed van patiënten meten om te zien of er een immuunreactie is. Ook wordt onderzocht of er klachten en bijwerkingen optreden na vaccinatie. In totaal ruim zeshonderd patiënten doen mee aan de studie, verdeeld over verschillende ziekenhuizen. Volgens het AVL worden de ervaringen van de deelnemers vergeleken met die van mensen die niks onder de leden hebben.