Bij een steekpartij op Bosplaat in het Amsterdamse stadsdeel Noord is vrijdag is rond 12.40 uur een tiener gewond geraakt. De tiener werd tijdens een beroving neergestoken.

Meerdere ambulances werden opgeroepen. De twee daders zijn na het incident gevlucht. Zij zijn volgens de politie rond de dertien jaar oud.

De politie is nog op zoek naar de twee en heeft hun signalementen via Burgernet vrijgegeven. Ze hebben volgens de politie een donkere huidskleur en dragen een donkere capuchontrui. De tieners zijn gevlucht op een fiets.

Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie.