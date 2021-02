Een zeventienjarige jongen is woensdag op de Kamerlingh Onneslaan in het Amsterdamse stadsdeel Oost aangevallen door twee jongens die ongeveer even oud waren, meldt de politie vrijdag. Ze bedreigden hem en gingen er met zijn telefoon vandoor.

De gewelddadige beroving vond rond 14.40 uur plaats. Het slachtoffer liep met zijn fiets aan de hand vanaf de Nobelweg richting het Prins Bernhardplein en werd toen aangesproken door de twee jongens.

Volgens de politie hebben de twee onder meer "de persoonlijke eigendommen van het slachtoffer vernield en weggenomen". Ze zijn daarna met de telefoon in de richting van de Gooiseweg gevlucht. Het slachtoffer raakte door de mishandeling lichtgewond.

De politie heeft de signalementen van de daders vrijgegeven. Ze zijn beiden rond de zeventien jaar oud, hebben volgens de politie een lichtgetinte huidskleur en ze droegen zwarte jassen. De eerste had sproeten op zijn wangen en donker haar dat naar achteren gekamd was. Hij is zo'n 1,85 meter lang. De tweede droeg een zwart mondkapje en is ongeveer 1,80 meter lang.

Wie meer over de beroving weet of de twee daders kent, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.