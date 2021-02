De gemeente Amsterdam en minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) gaan het advies van commissie D'Hooge opvolgen om twee IJbruggen en een voetgangerstunnel naar Noord aan te leggen. Dit maakt wethouder Marieke van Doorninck donderdag bekend.

Aanvankelijk wilde het stadsbestuur een brug bij het Javaeiland. Hier gingen het Rijk en de provincie niet mee akkoord omdat een brug het scheepsverkeer te veel zou hinderen.

De commissie D'Hooge kwam in de zomer met het advies dat nu door beide partijen omarmd wordt. "Amsterdam heeft ook een nieuw inzicht gekregen. En daar hebben we wel even aan moeten wennen, laat ik daar eerlijk over zijn. Als je zo lang nadenkt over een Javabrug, dan moet je even denken: God, waar komen ze dan nu terecht? Maar hoe meer we er over nadenken en er met de partners over praten, hoe logischer het is om ze daar neer te leggen", aldus van Doorninck.

De bruggen komen verder vanaf het Centraal Station te liggen, maar kunnen daardoor wel hoger worden. Hierdoor kunnen vrachtschepen blijven passeren. De kosten van deze plannen gaan naar verwachting hoger uitvallen dan de 100 miljoen euro die was gereserveerd voor de aanleg van de Javabrug.

"We gaan nu een inrichtingsplan maken en dat betekent rekenen en tekenen. Eerst rekenen om te bekijken wat het allemaal gaat kosten en daarna ga je bekijken hoe je die kosten gaat invullen", laat van Doorninck weten.

De Oostbrug bij het Azartplein moet als eerste aan de beurt komen, daarna komt de voetgangerstunnel achter het Centraal Station aan de beurt en vervolgens de Westbrug.