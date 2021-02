Het Openbaar Ministerie (OM) heeft zes jaar cel geëist voor een man die verdacht wordt van doodslag op een 29-jarige dakloze man in het centrum van Amsterdam.

Het lichaam van het slachtoffer werd begin juli in een zeilboot aan de Kloveniersburgwal aangetroffen. Later bleek dat het slachtoffer vermoedelijk overleden was aan een koolmonoxidevergiftiging, nadat er een kleine brand had gewoed.

Uit camerabeelden is gebleken dat er in de nacht van 30 juni op 1 juli nog een man op de boot verbleef. Op de beelden is te zien hoe deze tweede man het luik van de boot een aantal keren opent en sluit. De man heeft uiteindelijk geen hulp ingeschakeld.

Naar aanleiding van een onderzoek naar het handelen van de verdachte, hebben deskundigen geconcludeerd dat het openen van het luik zuurstof naar de brand heeft gebracht. De deskundigen zeggen ook dat het sluiten van het luik de kans op koolmonoxidevorming heeft verhoogd.

De verdachte heeft volgens het OM wisselend verklaard. In een van zijn verklaringen heeft hij gezegd de boot te hebben verlaten zonder om hulp te hebben gevraagd omdat er niemand in de buurt was en omdat hij geen verblijfsvergunning had. De officier zegt dat de verdachte het eigen belang boven dat van het slachtoffer heeft gesteld en eist daarom zes jaar cel wegens doodslag.