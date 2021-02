Het loopt storm bij de inschrijvingen voor de twee proefevenementen in de Ziggo Dome. Terwijl nog niet eens bekend is wie er gaan optreden, zijn er voor het dancefeest en het concert van begin maart al ruim 125.000 aanmeldingen. Velen van hen zullen helaas teleurgesteld moeten worden, want in totaal zijn dertienhonderd bezoekers per evenement welkom.

Op zaterdag 6 en zondag 7 maart vindt er na bijna een jaar weer een groot evenement plaats in de Ziggo Dome. Het gaat om een proef om te bekijken hoe in de toekomst weer veilig grote evenementen kunnen worden gehouden.

"Het is een praktijktest", legt Pieter Lubberts van Fieldlab Evenementen uit. "We kijken aan de deur met een temperatuurtest en een gezondheidstest. Er wordt steekproefsgewijs ook nog een sneltest gedaan voor een deel van de bezoekers." Verder worden bezoekers via een tag gevolgd, zodat de contactduur en de afstand tot andere bezoekers kan worden gemeten.

De hoop is dat aan de hand van de tests er straks weer meer mag. "Als je naar de huidige routekaart kijkt, dan kunnen we in de laagste fase - dat is de waakzaam-fase - nog steeds maar honderd mensen toelaten. Dat is geen aantal waardoor je rendabel kan zijn in deze branche, zeker niet in de Ziggo Dome", aldus Ziggo Dome-directeur Danny Damman.

Bezoekers worden opgedeeld in groepen van 250 personen. Lubberts: "Dus elke bubbel is een afgescheiden groep mensen. Die hebben een eigen bar, eigen entree en eigen toilet. Die komen ook niet in aanraking met andere groepen. Op deze wijze kunnen we per bubbel, zoals je hier ziet, een set van maatregelen testen."

Wanneer de Ziggo Dome weer met 17.000 bezoekers volstaat, is ook voor Damman nog de vraag. De directeur hoopt dat het toch dit jaar nog kan. De kaartverkoop voor de twee proefevenementen start binnenkort.