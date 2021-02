Meerdere eenheden van de politie hebben in de nacht van dinsdag op woensdag jacht gemaakt op de bestuurder van een gestolen auto. Een achtervolging die begon in de Amsterdamse wijk Nieuw Sloten, eindigde uiteindelijk in Amsterdam-Noord. Ondanks de inzet van de politie wist de bestuurder van de auto te ontkomen.

Rond 1.45 uur kreeg de politie een melding binnen van een verdachte situatie in de Roeselarestraat in Nieuw Sloten. Toen agenten gingen kijken zagen zij een auto wegrijden. Ze besloten die auto te volgen. De bestuurder kreeg de agenten in de gaten en ging er op hoge snelheid vandoor.

De verdachte reed via de ring Zuid, de ring Oost, de Zeeburgertunnel en nam daarna de afslag Durgerdam. Uiteindelijk werd er een lege auto aangetroffen op het Waterlandplein.

Volgens buurtbewoners is er daarna met behulp van een politiehelikopter gezocht naar de verdachte, maar er is niemand opgepakt.

Mensen die mogelijk meer informatie hebben over de identiteit van de bestuurder, kunnen contact opnemen met de politie.