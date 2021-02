De politie heeft dinsdag rond 18.00 uur een overleden vrouw aangetroffen op de Hodenpijlkade in Amsterdam, achter een geluidswal van de A10 West.

De hulpdiensten werden gealarmeerd toen er een reanimatiemelding binnenkwam. Toen de diensten ter plaatse kwamen, bleek dat het slachtoffer al was overleden.

De overleden vrouw was 55 jaar. De politie meldde woensdag dat uit onderzoek is gebleken dat ze niet door een misdrijf om het leven is gekomen.