De drie mannen die eind vorige week door een arrestatieteam werden opgepakt in Amsterdam-Zuidoost, zitten niet meer vast. Ze hebben wel een gebiedsverbod gekregen voor "bepaalde delen van Amsterdam".

Het gaat onder anderen om de 23-jarige Danzel S., beter bekend als rapper Bigidagoe. Hij werd vrijdag op de Karspeldreef aangehouden, net als een 25-jarige man. Zaterdag werd ook de 26-jarige rapper Chivv opgepakt.

Rapper Bigidagoe en rapper Chivv hebben videoclips gemaakt waaruit blijkt dat ze ruzie hebben over een gouden ketting. "Op basis van informatie en video's op sociale media rees de verdenking dat de drie verdachten het conflict gewelddadig wilden oplossen", laat het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag weten. "Het feit dat dit conflict zich ook op sociale media afspeelt, leidt tot gevoelens van onrust en onveiligheid in de samenleving."

Volgens het OM is door de actie van het arrestatieteam "mogelijk een snel oplopend gewapend conflict voorkomen". De drie mannen zijn dinsdagmiddag voorgeleid bij de rechter-commissaris. Hij vond dat er voldoende verdenking tegen hen is, maar onvoldoende zogenoemde ernstige bezwaren om ze langer in de cel te houden.

Danzel S. werd in augustus neergeschoten in De Pijp. Een paar dagen later werd het huis van zijn moeder onder vuur genomen. Hij is bevriend met rapper JoeyAK, die in de gevangenis zit vanwege een ontvoering. Hij zou in een van de videoclips te horen zijn geweest.