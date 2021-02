Een woonboot aan De Wittenkade in Amsterdam is dinsdagochtend gezonken. De brandweer heeft geprobeerd het water uit de boot te pompen, maar dat mocht niet baten. De boot wordt door een specialist geborgen.

Omdat de woonboot naar het midden van de gracht kantelde, leek de boot te zinken en werd ook Waternet ingeschakeld voor hulp. Een brandweerboot werd opgeroepen om extra water weg te pompen.

Een bewoner van de woonboot is onderkoeld geraakt. Hij is inmiddels door een familielid naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens een woordvoerder van de brandweer zijn de vorst en de dooi mogelijk de oorzaak van het ontstane lek. Door de vorst is water in kleine scheurtjes of gaatjes waarschijnlijk gaan uitzetten. Doordat het weer dooit, kan er water binnendringen.