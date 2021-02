In de Cornelis Outshoornstraat in de Amsterdamse wijk Geuzenveld is in de nacht van maandag op dinsdag een pand beschoten. Volgens een woordvoerder van de politie zijn er verschillende inslagen van kogels gevonden.

Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Om wat voor soort pand het gaat, is nog onduidelijk.

Mensen die mogelijk iets gezien hebben, kunnen contact opnemen met de politie.