De tweede verdachte van een woningoverval in het Amsterdamse stadsdeel Noord is zondag opgepakt, zo meldt de politie. De eerste verdachte was weken geleden al opgepakt.

In januari 2020 werd een gezin in hun woning aan de Schutterweg "onder bedreiging van een vuurwapen op gewelddadige wijze door twee mannen overvallen", aldus de politie.

Een van de daders deed zich voor als pakketbezorger en drong samen met de andere verdachte het huis binnen. De daders sloten het gezin op in een kamer nadat ze de buit binnen hadden gehaald.

De eerste verdachte is een 31-jarige man uit Rotterdam. De man zat op het moment dat de politie hem aanhield al vast wegens een andere zaak waarvoor hij was veroordeeld. De andere verdachte die zondag werd aangehouden, komt ook uit Rotterdam en is 28 jaar oud. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de voorbereiding van de overval.

Beide verdachten zitten nu vast. De politie zoekt echter nog naar een derde verdachte die samen met de 31-jarige man het gezin daadwerkelijk zou hebben overvallen en bedreigd. De politie roept getuigen op om zich te melden.