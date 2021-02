Kurano Bigiman is zondagavond in het DeLaMar Theater uitgeroepen tot Amsterdammer van het Jaar 2020. De uitreiking werd via een videoverbinding verricht door burgemeester Femke Halsema en er was geen publiek aanwezig.

"Ik vind het fantastisch, ik vind het prachtig", zei Bigiman na de bekendmaking. De docent klassieke talen zette in Amsterdam-Zuidoost met succes een gymnasiumopleiding op. "Ik wil alle stemmers bedanken en ik vind het een enorme eer. Maar ik vind het een nog grotere eer voor al mijn leerlingen. Deze is ook voor jullie."

Het was de zestiende keer dat de jaarlijkse verkiezing van Amsterdammer van het Jaar werd gehouden. Naast Bigiman waren er nog negen andere genomineerden, die zich dit jaar allemaal op een bijzondere manier hebben ingezet voor Amsterdam en zijn inwoners.

Vanaf 1 februari kon er op de tien genomineerden worden gestemd. In totaal werden ongeveer 21.000 stemmen uitgebracht. 21 procent van deze stemmen ging naar Bigiman.