Een 22-jarige man is veroordeeld tot een celstraf van 54 maanden voor zijn aandeel in twee overvallen op goudwisselkantoren. Daarnaast moet hij een schadevergoeding betalen van ruim 20.000 euro.

De verdachte bedreigde een medewerker van een goudwisselkantoor aan de Ceintuurbaan in De Pijp op 24 juni. De man trok ook zijn pistool. De overvaller maakte daarna 15.000 euro in verschillende valuta buit. Ook nam hij twee handelsportemonnees mee. Hij liet de winkelmedewerker geboeid achter.

Op 17 augustus heeft de man is de man, samen met een mededader, een goudwisselkantoor in Haarlem binnen gevallen. Hierbij deed de mededader de roof. De verdachten hebben de medewerker bedreigd met een pistool en vastgebonden met ducttape. Eén van de mannen is op een motorscooter gevlucht.

De verdachte die verantwoordelijk was voor beide overvallen zat nog in zijn proeftijd en had net een PIJ-maatregel afgerond. De rechter heeft rekening gehouden met de jonge leeftijd van de man en het feit dat hij spijt heeft betuigd tegenover een van zijn slachtoffers.