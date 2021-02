De gemeente Amsterdam waarschuwt mensen zaterdag voor onbetrouwbaar ijs. Volgens de gemeente is het ijs op veel plekken, waaronder de grachten, onveilig om op te schaatsen. Zo moest een vrouw al uit een wak gered worden op de Prinsengracht.

Ook verzoekt de gemeente om drukke plekken te vermijden. Het is druk bij onder meer de Prinsengracht, de Elegantiersgracht en de Bosbaan. "Geniet van het ijs, maar hou je aan de maatregelen", meldt de gemeente op Twitter.

Het ijs op de grachten zal ook zondag nog niet dik genoeg zijn om grote groepen mensen te kunnen dragen, waarschuwt Weeronline.nl. Hoewel de grachten grotendeels dichtgevroren zullen zijn, is het ijs op de meeste plekken slechts een paar centimeter dik.

"Met een ijsgroei van 2-3 centimeter per nacht is de kans groot dat zondag het ijs betreden kan worden, maar nog te zwak is om meerdere mensen te houden. Onder bruggen wordt nauwelijks of zelfs geen ijs verwacht", zo schrijft de weerdienst.

Vanaf zondag gaat het dooien en wordt de kwaliteit van het ijs snel minder.