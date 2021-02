De gemeente Amsterdam heeft vrijdag schaatsliefhebbers en wandelaars opgeroepen om niet naar het Vondelpark te gaan.

"Het is erg druk in het Vondelpark. Schaatsen of een ommetje lopen? Zoek een rustiger alternatief dicht bij huis en kom een andere keer terug", zo laat de gemeente weten.

Eerder deze week riep de gemeente ook al op om op het ijs de 1,5 meter in acht te nemen en drukke plekken te mijden.

Dinsdag maakte de politie een einde aan een feestje van zo'n honderd jongeren in het Amsterdamse park.