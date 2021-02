Een arrestatieteam van de politie heeft vrijdag meerdere aanhoudingen verricht in Amsterdam-Zuidoost. Volgens diverse media gaat het om een aantal rappers.

Een woordvoerder van de politie kan niet bevestigen dat de verdachten rappers zijn. Ze zegt dat de aanhoudingen vanwege een "lopend onderzoek" zijn verricht.

Zeker een van de aanhoudingen vond plaats op de Karspeldreef. Op diverse video's is te zien hoe een geblinddoekte verdachte door leden van een arrestatieteam en door agenten in een politiebusje wordt gezet.

De aangehouden verdachte zou rapper Bigidagoe zijn, zo melden De Telegraaf en Crimesite. Ook op sociale media wordt zijn naam genoemd. De rapper werd in augustus neergeschoten in De Pijp. Een paar dagen later werd de woning van zijn moeder onder vuur genomen.

Bigidagoe zou een conflict hebben met een andere rapper, Chivv. Dat leidde tot een videoclip waarin Chivv rapt over het feit dat de rivalen elkaars dure kettingen hebben afgepakt. Ook Chivv zou volgens Crimesite zijn aangehouden.