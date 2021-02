Een hond is vrijdagochtend door het ijs gezakt nabij de Noorder IJpolder in Amsterdam. Ook de eigenaar van de hond zakte door het ijs, nadat zij de hond probeerde te redden. Hulpdiensten zijn daarom een reddingsactie gestart.

De hond wist via het ijs weer terug te keren. De vrouw moest door een politieboot uit het water worden gehaald. Een agent in overlevingspak heeft haar onder begeleiding van de brandweer naar de straat gebracht.

De vrouw was ernstig onderkoeld en is door ambulancepersoneel behandeld. De hond is door een dierenambulance nagekeken en onder een warme douche gezet.

De politie doet naar aanleiding van het incident de oproep om voorzichtig te doen op het ijs. "Niet overal is het ijs even sterk", laat een woordvoerder weten. "Wij waarschuwen iedereen: ga niet het ijs op!⁣ Het is nog veel te dun en momenteel erg gevaarlijk", laat de politie weten op sociale media.

Eerder op vrijdag werden meerdere ambulances, brandweerwagens en politieauto's opgeroepen voor een door het ijs gezakte man in het Rembrandtpark.