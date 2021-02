Schoolleiders van middelbare scholen in Amsterdam pleiten samen met Rotterdamse schoolleiders in een open brief aan demissionair minister Arie Slob (Onderwijs) voor een snelle heropening van de scholen.

"Het elastiek dreigt te knappen", schrijven de rectoren en directeuren uit de twee steden. "De ontwikkeling en de mentale gezondheid van tieners staat onder druk, mede doordat in deze coronacrisis alle pijlers waar ons onderwijs op is gebaseerd wegvallen."

Volgens de ondertekenaars, onder wie 36 Amsterdamse schoolleiders, zijn tot nu toe alleen schijnoplossingen bedacht. Een voorbeeld hiervan is volgens de schoolleiders het door het OMT voorgestelde testbeleid voor scholen.

"Binnen korte tijd zit een groot deel van de leerlingen weer thuis, omdat zij en of hun docenten in quarantaine moeten. De anderhalvemetermaatregel tussen leerlingen is niet te handhaven."

De rectors en directeuren geven toe dat het openen van de scholen risico's met zich meebrengt. "De risico's voor leerlingen zijn echter groter wanneer we de scholen dicht houden." Ze benadrukken dat de leerlingen te maken hebben met een vertraging van het onderwijs. "Het is aan ons om een oplossing te verzinnen voor die vertraging."

De brief komt een dag na de oproep van burgemeester Femke Halsema aan de overheid om bij het coronabeleid op een verantwoorde manier risico's te nemen waarvan jongeren profiteren.