De Amsterdamse burgmeester Femke Halsema vindt de impact van de coronamaatregelen op jongeren niet verantwoord, schrijft ze in een gezamenlijke oproep in de Volkskrant.

De brief is ook ondertekend door Maurice van den Bosch (voorzitter van het OLVG), Jet Bussemaker (voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving), Hans Boutellier, (hoogleraar polarisatie en veerkracht VU), Mariëtte Hamer (voorzitter SER), Maurice Knijnenburg (voorzitter Nationale Jeugdraad) en Micha de Winter (emeritus hoogleraar pedagogiek).

In de brief schrijven ze dat jongeren te veel lijden onder de coronaregels doordat uitgaan, sociale contacten en bij elkaar zijn verboden is. "Geestelijke en mentale ongezondheid, en onvoldoende bewegen krijgen dan een te klein soortelijk gewicht."

"Wij vinden dat niet langer verantwoord. De mentale en sociale impact van de lockdown is voor jongeren hevig en tast ook het welzijn van onze samenleving aan."

De groep hoopt dat jongeren met voorrang sneltests, zoals een ademtest, kunnen laten afnemen. "Dan kunnen met bewijzen van negatieve testuitslagen scholen, buurthuizen, studiezalen en sportclubs voor hen heropend worden." Ook willen ze dat de leeftijdsgrens voor het georganiseerd buitensporten van 18 jaar naar 25 jaar gaat.

'Jongeren helemaal vooraan zetten'

Halsema zei vorige week vrijdag al dat er nagedacht moest worden over mogelijkheden om jongeren weer te laten studeren en sociale contacten op te laten bouwen. "Ik denk dat de komende maand wel de verplichting op ons als lokale overheid maar ook op de Rijksoverheid ligt om jongeren helemaal vooraan te zetten. Want die vind ik tot nu toe telkens het kortste strootje trekken", aldus Halsema.

Premier Mark Rutte liet maandag al weten dat versoepelen nog niet mogelijk is.