De gemeente Amsterdam heeft donderdag de nieuwe hulplijn UpTalk gelanceerd voor jongeren die zich somber voelen in deze periode. Via de hulplijn kunnen jongeren tot 28 jaar dagelijks chatten, appen of bellen met professionele coaches.

"Jongeren zijn enorm veerkrachtig, maar deze coronaperiode is juist voor hen erg zwaar, omdat ze moeten inleveren op sociale contacten, bijbaantjes en plezier. Jongeren geven aan dat de problemen waar ze nu mee zitten, zwaarder zijn dan in de tijd vóór corona", zegt zorgwethouder Simone Kukenheim.

De hulplijn UpTalk moet ervoor zorgen dat jongeren altijd een luisterend oor hebben. Er is gekozen om voornamelijk via chat en app te communiceren, omdat jongeren daar het meest gebruik van maken. Wie toch liever face-to-face afspreekt, kan naar een van de speciale inloopdagen komen.

Binnen de hulplijn werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, coaches en vrijwilligers. De organisaties Mindmasters, @ease en JouwGGD bieden ook hun hulp aan het nieuwe initiatief.

Perspectief voor jongeren

De nieuwe hulplijn voor jongeren wordt gefinancieerd door de gemeente. Hiervoor wordt de 1,8 miljoen euro gebruikt die de gemeente heeft gekregen van het Rijk om jongeren meer perspectief te bieden tijdens corona. Het geld wordt geïnvesteerd in extra sportactiviteiten, culturele en sociale activiteiten en psychische hulp voor de mentale gezondheid van jongeren.

Wie met coaches wil praten kan dat dagelijks doen tussen 9.00 uur en 22.00 uur via de website. In het weekend kan dat tussen 14.00 uur en 22.00 uur.