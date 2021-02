De politie heeft een 26-jarige man uit Almere en een 17-jarige man uit Amsterdam opgepakt voor de dodelijke schietpartij in parkeergarage Hakfort in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost. Twee eerder opgepakte verdachten zijn vrijgelaten.

De schietpartij vond op 2 februari plaats. Het slachtoffer overleed een dag later in het ziekenhuis. Na de schietpartij werden drie Amsterdammers van zestien, achttien en twintig jaar aangehouden. Twee van hen zijn vervolgens vrijgelaten. Hun rol bij de schietpartij wordt nog wel onderzocht.

De recherche is nog op zoek naar andere verdachten en sluit meer aanhoudingen niet uit. De politie vraagt getuigen zich te melden en vraagt ook of er mensen zijn die beeldmateriaal kunnen doorsturen, het kan dan bijvoorbeeld gaan om video's van geparkeerde auto's in de parkeergarage.

"Het onderzoek gaat onverminderd door en de hulp van getuigen is hierbij van groot belang", laat de politie weten. Informatie of beeldmateriaal kan ook anoniem gedeeld worden.