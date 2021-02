De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en de FNV trekken donderdag samen op met lokale Amsterdamse studentenverenigingen om actie te voeren tegen het huidige leenstelsel voor studenten. Al sinds september 2019 zijn ze bezig met de campagne #NietMijnSchuld.

De studenten voeren actie door met krijtspray leuzen op tegels, stoepen en openbare zuilen te spuiten. "We zijn vandaag met zestig studenten in kleine groepjes door heel Amsterdam met krijtspray de leus #NietMijnSchuld aan het spuiten", zegt Freya Chiappino, vicevoorzitter van de LSVb, tegen nieuwspartner AT5.

Studenten blijven sinds de invoering van het huidige leenstelsels met veel hogere schulden zitten na de afronding van hun studie. "En dat is ook eng nu veel studenten hun bijbaantje zijn verloren tijdens corona en dus meer bij moeten bijlenen."

Ook hoogleraar cultural analysis aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), Esther Peeren, uit haar zorgen over het huidige leenstelsel. Zij heeft dan ook meegewerkt aan het rapport Resultaten Online Raadpleging #NietMijnSchuld, waaraan vijfduizend studenten deelnamen. "Hoewel uit onderzoek van het CPB van vorig jaar blijkt dat er sinds de invoering van het huidige leenstelsel niet minder mensen zijn gaan studeren, heeft het huidige leenstelsel wel andere gevolgen voor studenten."

Verhoogde druk en financiële stress

Zo blijkt uit het rapport dat studenten een verhoogde druk ervaren om niet op tijd af te studeren. Daarnaast ondervinden studenten meer financiële stress omdat ze moeten kiezen tussen extra werken of meer bijlenen.

"Ook behouden studenten de schuld voor 35 jaar. Dat is een lange periode om schuldenaar te zijn" vertelt professor Peeren. "Hierdoor zal het voor veel studenten bijvoorbeeld moeilijker zijn om later een hypotheek te krijgen."

Daarom zetten de FNV en de LSVb de acties door, vooral nu de verkiezingen eraan komen. Chiappino: "Wat we zien is dat alle partijen behalve de VVD zich tegen het leenstelsel hebben gekeerd. Dat is mede gekomen omdat we zoveel actie hebben gevoerd."