Een kat in Amsterdam-Oost kwam na een wandeling woensdagochtend geschoren thuis. Er was een stuk vacht van zijn linkerbil en staart afgeschoren.

Eigenaren Yara en Titus hadden hun kat, Fasatag, sinds zondag niet meer gezien. Toen het dier woensdagochtend weer thuiskwam bleek hij geschoren te zijn. Volgens Yara was zijn linkerbil kaal en leek het alsof iemand er met de tondeuse of schaar overheen was gegaan.

Verder was er niets mis met de kat. De eigenaren hebben geen idee wie zoiets gedaan zou hebben. "Fasataq houdt helemaal niet van vreemde mensen en laat zich niet makkelijk pakken."

Yara en Titus zijn benieuwd of er in de buurt van het Oosterpark meer mensen zijn wier kat geschoren lijkt te zijn.