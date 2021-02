Een medewerker van gezondheidswinkel Holland & Barrett aan het Bos en Lommerplein in Amsterdam-West is woensdag slachtoffer geworden van een overval. Het is de tweede keer in een maand dat de zaak wordt overvallen.

De medewerker stond rond 15.30 uur alleen in de winkel toen een man kwam binnenlopen. Vervolgens zou hij een steekwapen aan de vrouw hebben getoond.

Onder bedreiging van het steekwapen liep de medewerker naar de kassa om de inhoud af te staan. De kassa was afgesloten, waarna de verdachte er zonder buit vandoor ging in de richting van een nabijgelegen supermarkt.

De politie was snel ter plaatse, maar heeft de verdachte niet meer aangetroffen. De politie heeft een signalement van de dader vrijgegeven. Het gaat om man een man van tussen de vijftien en twintig jaar met een lichtgetinte huidskleur. Hij heeft donker krullend haar en droeg een blauw mondkapje en donkere kleding.

De recherche roept getuigen op zich te melden.