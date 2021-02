Er rijden nauwelijks trams in Amsterdam sinds de sneeuwval van afgelopen weekend. Maandag reed er zelfs geen enkele tram en ook woensdag, drie dagen na de sneeuwval, komt het tramverkeer maar moeizaam op gang.

Woensdagochtend reden er alleen trams op de lijnen 2, 5, 12, 19 en 26, inmiddels zijn daar de lijnen 7 en 17 bij gekomen. Maar op de overige lijnen (1, 3, 4, 13, 14, 24 en 25) wordt nog steeds niet gereden. Daar waar metro's en bussen woensdag wel reizigers kunnen vervoeren, ligt dat voor de trams van het GVB dus een stuk lastiger.

Het probleem zit in de rails die - anders dan de rails van treinen en metro's - bestaat uit een soort gootje, waarin de wielen van de trams rijden. Dat gootje is ideaal voor het opvangen van sneeuw, ijs en andere viezigheid. De tramrails in de stad worden de afgelopen dagen continue schoongemaakt, maar het probleem is dat de gootjes steeds weer gevuld raken.

"Het is een vicieuze cirkel. We vegen schoon, strooien pekel in de rails en wissels, dat er vervolgens weer wordt ingereden door met name zwaar verkeer. We delen namelijk de baan met ander wegverkeer. Die rijdt de viezigheid er weer in en dat vriest vast", zo verklaart een woordvoerder van het GVB tegenover NH Nieuws. Het bedrijf heeft de eigen buschauffeurs - die de weg vaak delen met de trams - gevraagd om zoveel mogelijk naast de rails te rijden.

Het GVB zegt alles op alles te zetten om de tramrails weer begaanbaar te maken. "Onder de huidige extreme omstandigheden laten ook de medewerkers van de andere afdelingen vallen waar ze mee bezig zijn en gaat alle aandacht uit naar het ijs- en viezigheidvrij maken van de rails en wissels." Toch is het nog onduidelijk wanneer alle trams weer kunnen rijden.