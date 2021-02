Een auto is dinsdagmiddag in het water bij de Buikslotermeerdijk in Amsterdam-Noord terechtgekomen. De twee inzittenden konden zelf op de kant komen.

Rond 12.30 uur werden er meerdere brandweerwagens opgeroepen. De twee inzittenden hadden natte kleding en er is door hulpverleners gekeken of ze onderkoeld waren. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis overgebracht te worden.

De auto is door de brandweer met een kraan en met hulp van brandweerduikers uit het water gehaald.