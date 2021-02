De testlocatie van de GGD bij het Anton de Komplein in Amsterdam-Zuidoost is tijdelijk gesloten. De testlocatie is dicht omdat de elektriciteit is uitgevallen, zo laat de GGD dinsdag weten.

De oorzaak van de stroomuitval is het winterse weer. Het is nog niet duidelijk wanneer de testlocatie weer open kan. Wie een afspraak op de locatie heeft, wordt door de GGD gebeld.

Alle testlocaties waren zondag gesloten door de sneeuw en harde wind. Het KNMI had die dag code rood afgegeven. Maandag gingen de teststraten wel open met extra personeel.