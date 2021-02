Een zeventienjarige Amsterdammer wordt ervan verdacht in april vorig jaar een zendmast op een parkeergarage in Amsterdam-West in brand te hebben gestoken. Hij werd eerder deze week aangehouden, maar is door de rechter-commissaris op vrije voeten gesteld. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat hiertegen in beroep.

De jongen is volgens het OM verantwoordelijk voor het in brand steken van een zendmast op een parkeergarage aan de Van Bleiswijkstraat. Dit zou zijn gebeurd in de vroege ochtend van 18 april vorig jaar.

De brand kon snel worden geblust. Ook zou de jongen een andere zendmast op dezelfde parkeergarage in brand hebben geprobeerd te steken. Dit bleef echter bij een poging.

Volgens de rechter-commissaris zijn er onvoldoende gronden om de Amsterdammer in bewaring te stellen. Het OM is het hier niet mee eens en heeft beroep aangetekend.