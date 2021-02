Een woning aan de President Kennedylaan in het Amterdamse stadsdeeel Zuid is onbewoonbaar verklaard nadat er zondagmiddag brand in de keuken uitbrak. Vier personen zijn nagekeken vanwege rookinhalatie.

De brand brak rond 17.15 uur uit. Het ambulancepersoneel heeft de vier personen gecontroleerd. Volgens de brandweer was vervoer naar het ziekenhuis onnodig.

Stichting Salvage zorgt voor de opvang van de bewoners.