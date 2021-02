In de keuken van een Amstelveense flat brak zaterdagavond brand uit. Er vielen vijf gewonden, twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Vijftig bewoners zijn geëvacueerd vanwege rookverspreiding.

Door een keukenbrand in een flat aan de Uilenstede in Amstelveen zijn vijf gewonden gevallen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio zijn twee slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht vanwege het inhaleren van rook. Vijftig bewoners zijn geëvacueerd omdat de rook zich heeft verspreid in de flat, aldus de veiligheidsregio.

De brand brak rond 22.15 uur uit in een keuken in een woning op de vierde verdieping van het twaalf etages tellende gebouw. Ongeveer een half uur later was het vuur onder controle. De bewoners die hun woningen moesten verlaten, worden opgevangen in een sporthal in de buurt.

Vrijwilligers van het Rode Kruis zijn onderweg naar Amstelveen om te helpen bij de opvang van de evacués, laat een voorlichtster weten. Ze nemen volgens haar extra dekens mee. Naar verwachting zullen de bewoners niet overnachten in het sportcentrum, maar wordt volgens het Rode Kruis hotelruimte in de omgeving voor hen gezocht.