De gemeente Amsterdam heeft het Museumplein en het omliggende gebied zondag vanaf 11.00 uur aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Ook is de ijsnota van kracht en is het openbaar vervoer ontregeld vanwege de sneeuwval.

Om ijsgroei op de grachten in Amsterdam mogelijk te maken, is de ijsnota van kracht gegaan. Daarmee wordt de kans groter dat er binnenkort weer geschaatst op de grachten geschaatst kan worden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 2018.

Het GVB meldt zondagochtend dat alle tramlijnen zijn geschrapt. Tram 26 blijft wel rijden. Wanneer de trams weer gaan rijden, is nog niet bekend.

De treinen rijden niet tot in ieder geval 12.00 uur. Ook de metro's 51 en 53 zullen zondag niet rijden. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd.

Voor vaartuigen wordt een vaarverbod ingesteld voor meerdere grachten om zo te voorkomen dat beginnende ijsvorming door vaartuigen wordt beschadigd.

Wethouder Egbert de Vries heeft om 16.00 uur de Eenhoornsluis bij de Korte Prinsengracht gesloten. Door sluizen te sluiten gaat het water niet meer stromen en krijgt ijsvorming meer kans.

'Op ijs gelden alle coronaregels die in openbare buitenruimte gelden'

Het ingaan van de ijsnota verloopt in twee fases. In de eerste fase die nu is ingegaan, geldt er eerst een vaarverbod in een beperkt aantal grachten. In een eventuele tweede fase, wanneer de vorst langer aanhoudt, wordt dat gebied uitgebreid.

Volgens de gemeente is het in deze bijzondere tijd belangrijk dat mensen extra opletten vanwege het coronavirus. Op het ijs gelden alle coronaregels die elders in de openbare buitenruimte ook gelden. Dat betekent maximaal met z'n tweeën op pad, 1,5 meter afstand houden en drukte vermijden.

De gemeente monitort drukke plekken, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de drukte in parken en zegt maatregelen te nemen bij excessen. De mogelijkheid bestaat dat er vanuit de veiligheidsregio nog aanvullende regels komen.