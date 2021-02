Een dertigjarige man is veroordeeld tot 150 dagen gevangenisstraf waarvan 42 dagen voorwaardelijk, omdat hij vorig jaar oktober een desinfectiepaal naar een beveiliger gooide in het OLVG West. De verdachte mishandelde een week later een vrouw op een parkeerplaats in de Jan Tooropstraat.

De man richtte vernielingen aan in twee locaties van het OLVG-ziekenhuis. Hij had ten tijde van de vernielingen een voorhoofdsholteontsteking en vond dat hij ten onrechte niet geholpen werd.

Een week na dit incident heeft de verdachte een vrouw mishandeld op een parkeerplaats van de Lidl. De man heeft haar onder meer een trap in haar buik gegeven en tegen de grond geduwd.

Uit het reclasseringsrapport blijkt dat de man ADHD en een verstandelijke beperking heeft. De rechtbank heeft het reclasseringsadvies overgenomen om hem een deels voorwaardelijke gevangenisstraf met bijzondere voorwaarden op te leggen. Hij moet zich onder meer ambulant laten behandelen en meewerken aan bewindvoering en schuldhulpverlening.