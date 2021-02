De gemeente Amsterdam gaat ter voorbereiding op de verwacht sneeuwval 2,5 miljoen kilo aan zout over de wegen strooien.

De gladheidsbestrijding van de gemeente Amsterdam geeft aan dat iedereen in deze weersomstandigheden veilig op weg zou moeten kunnen. "We hebben voldoende zout op voorraad", vertelt Erik Neumeier, coördinator sneeuwbestrijding.

Er wordt gestrooid op de hoofdwegen, de tram- en busbanen en de hoofdfietspaden, maar niet in de binnenstad. "Help je buurvrouw die wat ouder of slechter ter been is. En maak haar straatje schoon. Haal zout bij de supermarkt", zegt Neumeier.