Het slachtoffer dat dinsdagmiddag 2 februari is neergeschoten, is aan zijn verwondingen overleden. De negentienjarige man werd die middag rond 16.00 uur neergeschoten bij parkeergarage Hakfort in Amsterdam Zuidoost.

De recherche heeft drie Amsterdammers van zestien, achttien en twintig jaar aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij het dodelijke schietincident.

De drie verdachten worden vrijdag voorgeleid. De recherche is nog op zoek naar andere verdachten en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.