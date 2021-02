De festivalorganisatoren van Ruigoord starten alvast met de kaartverkoop. Ook de organisatoren van Georgies en Landjuweel zetten een stip op de horizon: eind augustus en begin september willen zij de populaire festivals weer laten plaatsvinden.

Georgies heeft een vergunning aangevraagd voor het weekend van vrijdag 3 en zaterdag 4 september. Dat er animo voor is, blijkt wel uit de voorverkoop: binnen een paar dagen zijn al duizenden kaarten verkocht.



Een festivalkaartje kost op dit moment 11 euro. Dat is een aanbetaling. "Het werkt zo dat er nu een klein deel van het ticket wordt aanbetaald en dat later - als we met meer zekerheid kunnen zeggen dat het echt doorgaat - het restant van het bedrag wordt gevraagd. Zodra we horen dat het niet door kan gaan, krijgt iedereen zijn aanbetaling automatisch weer terug", vertelt Coen Gulcher, organisator van Georgies aan nieuwspartner AT5.



Georgies werkt nauw samen met het festival Landjuweel dat de afgelopen jaren op Ruigoord werd gehouden. "In principe gaan we doen wat mogelijk is. Dus als het voor tweehonderd mensen kan, doen we het voor tweehonderd, als het voor vijfhonderd kan, doen we het voor vijfhonderd, enzovoort. Tot we op ons oude niveau zitten. Dus we gaan sowieso iets doen. Genoeg stilgezeten!", vertelt Ruben Lodeizen van Landjuweel.

Beide festivals zitten met smart te wachten op meer duidelijkheid over het door de overheid aangekondigde garantiefonds voor de evenementensector. Het gaat om een bedrag van 300 miljoen euro. "We hebben goede hoop dat daar in elk geval wel iets uitkomt wat ons in staat stelt om ook definitief afspraken te maken met leveranciers en artiesten", zegt Gulcher.

Meerdere grote Amsterdamse festivals hebben de datum naar augustus/september verplaatst. Ook grote evenementen als Strafwerk, DGTL en Zeezout zijn op dezelfde manier begonnen met de voorverkoop.