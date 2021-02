De gemeente Amsterdam steekt een extra bijdrage van het Rijk, bedoeld om de effecten van de coronacrisis op jongeren iets te verzachten, vooral in coronaproof activiteiten en meer psychische hulp en andere vormen van ondersteuning. Dat schrijft verantwoordelijk wethouder Simone Kukenheim (D66) donderdag in een brief aan de gemeenteraad.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verdeelt binnen het plan Perspectief voor Jongeren in Coronatijd 58,5 miljoen euro over Nederlandse gemeenten.

De 1,8 miljoen die Amsterdam waarschijnlijk krijgt, moet voor een groot gedeelte naar extra sportactiviteiten voor jongeren en jongvolwassenen (16-24 jaar) gaan. Maar er gaat ook geld naar culturele en sociale activiteiten. Bij al die activiteiten moeten de coronaregels in acht worden genomen.

"Er is een zeer divers aanbod, van meidenvoetbal tot e-sportcompetities, van dining and talking tot inspraakmiddagen. Bij al deze activiteiten wordt veel aandacht besteed aan begeleiding, coaching en het opvangen van zorgsignalen", schrijft Kukenheim in de brief.

Naast extra activiteiten is er ook meer geld voor psychische hulp of andere hulp die de mentale weerbaarheid van de jongeren vergroot. Ook komen er workshops voor jongeren die door bijvoorbeeld topsporters, dj's, ondernemers en kunstenaars gegeven zullen worden.

Kukenheim zegt zich te realiseren dat de negatieve effecten van de coronacrisis op jongeren niet helemaal weggenomen kunnen worden. "We zullen echter alles op alles zetten om onze jongeren zo goed mogelijk door deze moeilijke tijd heen te helpen en de negatieve effecten van de coronacrisis op hun ontwikkeling zo klein mogelijk te laten zijn."