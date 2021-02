Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in beroep tegen zes uitspraken in snelrechtzaken tegen mannen die betrokken waren bij rellen op het Museumplein in Amsterdam. De aanklager vindt de straffen in alle gevallen te laag.

De mannen worden verdacht van openlijke geweldpleging en het negeren van een bevel van de politie. Een 36-jarige man uit Almere werd veroordeeld tot een maand voorwaardelijke celstraf en 120 uur werkstraf, omdat hij tegen het schild van een ME'er had getrapt. Het OM had vijf maanden cel geëist, waarvan twee maanden voorwaardelijk.

Het OM gaat daarnaast in vijf andere zaken in hoger beroep. Een 46-jarige man uit Schiedam waartegen vier maanden onvoorwaardelijke celstraf was geëist vanwege openlijke geweldpleging, werd vrijgesproken. Hij kreeg wel een taakstraf van veertig uur opgelegd voor het negeren van een bevel van de politie. Het OM is het niet eens met de vrijspraak.

In de vier andere zaken viel de straf eveneens lager uit dan het OM had geëist.