De voorgenomen proef met een verkeersknip in de Weesperstraat gaat voorlopig niet door. Volgens de gemeente is het verkeer in de straat zo ver teruggelopen door de coronacrisis, dat de meetresultaten niet representatief zouden zijn.

Ter hoogte van de L.H. Sarlouisbrug, bij de Nieuwe Keizersgracht, zou in maart een blokkade komen waardoor automobilisten, vrachtwagenchauffeurs en motorrijders niet meer verder kunnen. Met de zes weken durende proef zou in de praktijk worden onderzocht wat er gebeurt als de drukke Weesperstraat afgesloten zou worden voor doorgaand verkeer.

Volgens de nieuwe verkeerswethouder Egbert de Vries, is een proef op dit moment niet mogelijk, omdat de situatie door de coronamaatregelen anders is dan normaal. Er wordt nog gekeken of de proef in mei en juni gehouden kan worden. Een besluit daarover volgt later deze maand.

De proef is onderdeel van de plannen van het huidige college van burgemeester en wethouders om de stad autoluw te maken.