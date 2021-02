Bewoners van en ondernemers aan de Willemsparkweg en omliggende straten in stadsdeel Zuid zijn klaar met hardrijders. Verkeer rijdt er 80 kilometer per uur, terwijl 50 kilometer per uur de maximumsnelheid is. Op de kruisingen is 30 kilometer per uur toegestaan. Vooral de kruising bij de Jacob Obrechtstraat in Amsterdam is volgens hen gevaarlijk.

Terwijl een Porsche met hoge snelheid over de weg racet, wijst buurtbewoner Peter Eijsvoogel de auto na. Volgens hem is dit precies het probleem. "De auto's rijden 80 kilometer per uur, terwijl de kruising met de Jacob Obrechtstraat een drukke fietsroute is, vooral met kinderen die via het Vondelpark naar school gaan."

De oorzaak van het harde rijden is volgens de buurtbewoners het tekort aan voorzieningen die ervoor zorgen dat automobilisten moeten. Volgens Patricia Linhard, voorzitter van de ondernemersvereniging kunnen ze vanaf de Van Baerlestraat "doorsjezen" naar de Cornelis Schuytstraat, waar een tramhalte is. Daar moeten de bestuurders vervolgens afremmen.



Volgens de buurtbewoners moet er een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur gaan gelden. Ze zouden ook graag een rotonde terugzien, een rond verkeersplein dat lijkt op dat van de Cornelis Schuytstraat.

De rotonde bij de Jacob Obrechtstraat is in 2015 verwijderd. De straat werd vervolgens voorzien van zogeheten smileyborden die de rijsnelheid weergeven. Na klachten hierover bij de gemeente, is besloten de borden weg te halen.

Het stadsdeel laat weten de situatie te bekijken, maar zegt ook dat het opnieuw inrichten van de straat niet eenvoudig is. Dat komt bijvoorbeeld doordat er weinig ruimte is door de bomen en parkeerplekken.

Wel wordt onderzocht of in meer straten de snelheidslimiet kan worden verlaagd. Mogelijk wordt ook de Willemsparkweg meegenomen in dat traject.