Bijna 1.400 Amsterdammers die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire van de Belastingdienst hebben zich inmiddels gemeld, schrijft wethouder Marjolein Moorman in een brief aan de gemeenteraad.

Naar schatting zijn ongeveer 1.700 Amsterdammers de dupe geworden van onterechte fraudeverdenkingen door de Belastingdienst. Slachtoffers krijgen 30.000 euro ter compensatie. Ook zullen de schulden van de slachtoffers geschrapt worden door overheidsinstanties.

De gemeente Amsterdam wil gemeentelijke schulden ook kwijtschelden. Om de identiteit van de overige slachtoffers te achterhalen, werd dinsdag door het stadsbestuur ingestemd voor een eenmalig machtigingsbesluit vanuit Den Haag.

Hiermee kan de gemeente het slachtoffer een neutraal aanbod doen voor ondersteuning. Als het slachtoffer deze ondersteuning niet wil, moeten de persoonsgegevens om privacyredenen vernietigd worden door de gemeente.

Regeling nodig om contact te leggen

"Het college is natuurlijk blij dat we eindelijk actief contact op kunnen nemen met ouders, maar loopt met deze beperkingen weer tegen nieuwe grenzen aan", schrijft Moorman.

Volgens de wethouder is het goed mogelijk dat de gemeente door de beperkte contactmogelijkheid met getroffen ouders toch ongewenst invorderingen doet bij slachtoffers.

Het stadsbestuur wil dat er in Den Haag maatregelen genomen worden zodat de gemeente de informatie over de slachtoffers wel mag inzien en zo gemeentelijke schulden en vorderingen bij de slachtoffers kan wegstrepen. Volgens Moorman is er daarnaast een regeling nodig die voorkomt dat private schuldeisers met aparte claims komen.

De gemeente opent binnenkort een telefoonnummer voor hulp aan getroffen ouders.