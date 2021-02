Mogelijk is woensdagmiddag zwaar vuurwerk ontploft in een woning aan de Mataramstraat in de Indische Buurt in Amsterdam. Uit de woning kwam rook en er zou een harde knal gehoord zijn. Niemand raakte gewond.

De knal was tot in de wijde omgeving te horen. "Ik zit in Science Park en het leek vlakbij", twitterde iemand.

Een Teamleider Explosieven Verkenning van de politie is onderweg naar het pand om onderzoek te doen.



Omwonenden wordt gevraagd de hulpdiensten de ruimte te geven en vooral afstand te houden.