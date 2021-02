Voor zowel de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) in Buitenveldert als in het Olympisch Kwartier is de aangekondigde verhuizing van de baan. De kleine buurtbibliotheken blijven op de plek waar ze al zitten: op het Gelderlandplein en naast het Stadionplein.

De OBA kondigde eerder aan op zoek te gaan naar alternatieve huisvesting vanwege het aflopen van de huurcontracten voor deze twee vestigingen in Amsterdam-Zuid.

Door aangekondigde bezuinigingen van de gemeente Amsterdam moest de OBA op zoek naar goedkopere locaties en toen er dit najaar nog meer bezuinigingen dreigden, was er sprake van dat een van deze vestigingen zou moeten sluiten.

Nu de gemeente de bezuinigingen op de OBA-vestigingen voor zeker twee jaar heeft uitgesteld en nieuwe gesprekken met de verhuurders gunstigere voorwaarden hebben opgeleverd, kunnen de twee OBA's op de huidige locatie blijven.