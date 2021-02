Het negentienjarige slachtoffer van de schietpartij van dinsdag in parkeergarage Hakfort in Amsterdam-Zuidoost ligt nog altijd in zeer zorgwekkende toestand in het ziekenhuis.

Dinsdag rond 16.00 uur werden er in Amsterdam-Zuidoost meerdere ambulances en een traumateam opgeroepen. Het slachtoffer is in kritieke toestand per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

De schutter is nog voortvluchtig. De politie is nog begonnen met een grote zoekactie, maar die heeft niet tot aanhoudingen geleid.