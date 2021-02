Bij een schietpartij in parkeergarage Hakfort in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost is dinsdagmiddag een persoon zwaargewond geraakt. De politie is nog op zoek naar de dader.

Meerdere ambulances en een traumateam werden rond 16.00 uur opgeroepen. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens de politie is er sprake van "ernstig letsel".

De politie doet op dit moment onderzoek in de garage.