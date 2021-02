Ondernemers op de PC Hooftstraat in Amsterdam zijn voorlopig niet van plan om de barricades voor hun winkels weg te halen. Hoewel het afgelopen weekend op het Museumplein rustiger was dan bij de vorige demonstraties, zijn de ondernemers nog altijd bang voor rellen en plunderingen.

"Ik denk dat iedereen het het liefst zo snel mogelijk weghaalt", zegt ondernemer Willem van Steveninck. "Maar dat doen we pas wel als de relletjes weg zijn, anders beginnen ze weer. Dan denken ze: oh, ze hebben het weggehaald dan kunnen we hier weer beginnen."

Niemand is blij met het huidige straatbeeld in de chiqueste winkelstraat van de stad, maar ondernemers peinzen er niet over om de barricades weg te halen. Ook de gevels blijven nog allemaal afgedekt. Het winkelend publiek snapt het wel.

Ook burgemeester Femke Halsema heeft begrip voor de angst van ondernemers voor vernielingen. Toch vroeg ze hen dringend om de barricades weg te halen. Daar heeft tot nu toe niemand gehoord aan gegeven.

"Je mag je bezit toch wel beschermen?", vindt Daniel Woldringh, die een Indonesisch restaurant runt op de PC Hooftstraat. "Wij hebben allemaal glas-in-loodramen. Als daar iets mee gebeurt, dan duurt het zo lang voordat het hersteld is."

De ondernemers proberen de houten wanden hier en daar wat aantrekkelijker te maken met graffiti en afbeeldingen van het merk. Ook Woldringh zoekt naar een tussenoplossing. "Pijnlijk is het allemaal, maar ik probeer de houten platen nu even weg te halen en dan doe ik ze zondag er weer op. Afgelopen weekend was er veel politie en dat geeft hoop."